В краеведческом музее города Бикина Хабаровского края начался капремонт

Капитальный ремонт стартовал в здании Краеведческого музея имени Н. Г. Евсеева в городе Бикине Хабаровского края при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Бикинского округа.
Сейчас специалисты проводят демонтажные работы. В планах обновить внутреннюю отделку помещений, привести в порядок покрытие фасадов, заменить оконные блоки. Завершить ремонт намерены в 2029 году.
«Музей является не только хранилищем уникальных экспонатов, но и важным культурным центром нашего округа. Его модернизация очень важна, поскольку музей играет ключевую роль в сохранении истории и самобытности региона», — подчеркнула начальник отдела культуры администрации Бикинского округа Анастасия Богдашкина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.