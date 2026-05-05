Два моста в Самарской области закроют на капремонт в мае

Под Самарой начнут ремонтировать два моста.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области два моста закроют на капитальный ремонт, анонсировала пресс-служба регионального правительства. Один из них расположен на реке Сок в Красноярском районе, на дороге «Урал» — Большая Каменка — Русская Селитьба — Большая Чесноковка. Здесь работы стартуют 10 мая.

«С 12 мая начнется капремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара — Большая Черниговка до трассы Самара — Волгоград в Волжском районе», — говорится в пресс-релизе областного правительства.

На время ремонта мосты полностью закроют для движения, объезжать их можно будет по альтернативным маршрутам.

Всего в этом году в Самарской области отремонтируют 12 мостов, общая длина которых превышает 1000 погонных метров. В пяти районах — Сызранском, Хворостянском, Нефтегорском, Челно-Вершинском, Кинель-Черкасском — работы уже стартовали.