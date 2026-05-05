В Ненецком автономном округе организовали площадку марафона «Знание. Первые»

«В прошлом году мы открывали марафон в Год Защитника Отечества, сегодня — в год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом единства народов России, год, который говорит о многовековой истории нашей страны, рожденной из многообразия культур, традиций и обычаев. Арктика — дом для многих народов: ненцев, коми‑ижемцев, усть-цилемов и других. Несмотря на то, что у всех есть своя история, обычаи и традиции, нас всех объединяют общие ценности: любовь к своей стране, уважение к старшим, забота о детях», — отметила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.