В Ненецком автономном округе организовали площадку марафона «Знание. Первые»

Ненецкий автономный округ стал одним из 10 регионов, где организовали очные площадки марафона «Знание. Первые». Проведение подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
Площадка была организована во Дворце культуры «Арктика» в Нарьян-Маре. Участниками мероприятия стали школьники и студенты региона, активисты молодежных объединений. Они смогли пообщаться с ведущими политическими и общественными деятелями, военкорами, Героями России и спортсменами.
«В прошлом году мы открывали марафон в Год Защитника Отечества, сегодня — в год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом единства народов России, год, который говорит о многовековой истории нашей страны, рожденной из многообразия культур, традиций и обычаев. Арктика — дом для многих народов: ненцев, коми‑ижемцев, усть-цилемов и других. Несмотря на то, что у всех есть своя история, обычаи и традиции, нас всех объединяют общие ценности: любовь к своей стране, уважение к старшим, забота о детях», — отметила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.
Она также подчеркнула, что регион славится традицией многодетности. По итогам 2025 года в нем насчитывается 1308 многодетных семей, в которых воспитываются 4555 детей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.