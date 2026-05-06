Некоторые маршруты столичного транспорта изменятся 9 мая

Изменения в графике и маршрутах движения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы.
У Дворца спорта.
Так, с 10:00 до 21:30 автобусы № 1, 24 и 69 будут ездить чаще. Кроме того, примерно с 8:00 посадка и высадка пассажиров на остановке «Дворец спорта» не будет осуществляться.
Также некоторые изменения могут быть внесены из-за праздничного концерта на площадке возле Дворца спорта. Если движение транспорта в это время будет ограничено на проспекте Победителей, изменятся маршруты автобусов № 1, 69, 119С, 73, 163 и 91.
На площади Победы.
Кроме того, изменятся маршруты некоторых автобусов и троллейбусов в связи с возложением венков и цветов к обелиску «Монумент Победы» (ориентировочно в 16:00).
В связи с этим автобусы № 18, 26, 26а и 26д будут следовать по улицам Захарова, Первомайская, Змитрока Бядули, Козлова, проспекту Машерова, улице Даумана и далее — по своим маршрутам в обоих направлениях.
Автобус № 115э в этот день будет курсировать по проспекту Независимости, улицам Козлова, Змитрока Бядули, Первомайская, Ульяновская, Свердлова, проспекту Независимости и далее — по маршруту также в обоих направлениях. Но этот автобус не будет останавливаться на изменяемом участке.
По аналогичному маршруту будут следовать 9 мая также автобус № 100 и троллейбус № 22.
Движение автобуса № 57 будет организовано по улицам Пулихова, Первомайская, Ульяновская, Бобруйская, Клары Цеткин, проспекту Дзержинского и далее по маршруту в обоих направлениях.
Изменится и маршрут автобуса № 300Э, он будет следовать по улицам Бобруйская, Свердлова, Аранская, Партизанскому проспекту, улицам Ванеева, Ваупшасова, Радиальная, Филимонова, проспекту Независимости, затем по привычному маршруту.
«По указаниям сотрудников ГУВД Мингорисполкома ориентировочно с 12:00 отменяется выполнение остановочных пунктов “Янки Купалы” и “Площадь Победы” для всех проходящих маршрутов пассажирского транспорта», — говорится в сообщении Минсктранса.
В транспортной столичной компании также предупредили, что в трассы маршрутов пассажирского транспорта и периоды ограничения движения могут вноситься оперативные изменения.