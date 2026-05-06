В Крыму садоводов незаконно лишили земли — дело у Бастрыкина

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости Крым. Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль дело о мошенничестве в отношении членов садовых товариществ Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«С 2018 года права садоводов нарушаются в результате действий лиц, которые незаконно разделили и межевали их землю, в результате чего из СНТ исключили пенсионеров и других добросовестных собственников. Отмечается, что все обращения, в том числе в администрацию и правоохранительные органы, остаются без внимания», — цитирует пресс-служба соответствующее обращение садоводов в социальных медиа к главе СК.

Уточняется, что крымские следователи открыли по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

СК