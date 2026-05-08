Как проехать по центру Владивостока 9 мая? ГАИ опубликовала схему ограничений

Праздничные мероприятия ко Дню Победы во Владивостоке
В центре Владивостока 9 мая пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, включая военный парад. В связи с этим с 7:00 до 18:00 будет введено временное ограничение движения и парковки транспорта на ряде улиц.
Ограничения движения и парковки
Отдельные участки будут закрыты уже с 6:00 до 16:00. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в дорожной обстановке.
Ограничения коснутся следующих улиц и участков:
Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская.
Светланский переулок: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.
Улица Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская.
Улица Светланская: от дома № 73 до пересечения с улицей Алеутская.
Улица Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.
Океанский проспект: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская.
Улица Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская.
Улица Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2.
Улица Верхнепортовая: от дома № 20 до дома № 30.
Улица 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская.
Улица Петра Великого: от пересечения с Почтового переулка до пересечения с улицей Светланская.
Улица Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.
Объездные пути
Для объезда закрытых участков будут организованы альтернативные маршруты через следующие улицы:
Светланская.
1-я Морская.
Набережная.
Тигровая.
Пограничная.
Семёновская.
Батарейная.
Западная.
Суханова.
Уборевича.
Пушкинская.
Всеволода Сибирцева.
Луцкого.
Безопасность на дорогах
На местах будут дежурить сотрудники ГАИ. Водителям необходимо соблюдать их указания и заранее корректировать маршруты.
Особенности мероприятия
Военная техника не будет участвовать в Параде Победы в этом году.
Шествие «Бессмертного полка» (0+) состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений по традиционному маршруту.
Парковка
Муниципальная парковка по адресу Корабельная набережная, 1 будет временно недоступна в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий.