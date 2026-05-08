Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как проехать по центру Владивостока 9 мая? ГАИ опубликовала схему ограничений

Из-за парада и праздничных мероприятий десятки улиц будут закрыты с утра.

Источник: PrimaMedia.ru

Праздничные мероприятия ко Дню Победы во Владивостоке

В центре Владивостока 9 мая пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы, включая военный парад. В связи с этим с 7:00 до 18:00 будет введено временное ограничение движения и парковки транспорта на ряде улиц.

Ограничения движения и парковки

Отдельные участки будут закрыты уже с 6:00 до 16:00. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и учитывать изменения в дорожной обстановке.

Ограничения коснутся следующих улиц и участков:

  1. Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская.

  2. Светланский переулок: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

  3. Улица Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская.

  4. Улица Светланская: от дома № 73 до пересечения с улицей Алеутская.

  5. Улица Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.

  6. Океанский проспект: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская.

  7. Улица Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская.

  8. Улица Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2.

  9. Улица Верхнепортовая: от дома № 20 до дома № 30.

  10. Улица 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская.

  11. Улица Петра Великого: от пересечения с Почтового переулка до пересечения с улицей Светланская.

  12. Улица Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Объездные пути

Для объезда закрытых участков будут организованы альтернативные маршруты через следующие улицы:

  • Светланская.

  • 1-я Морская.

  • Набережная.

  • Тигровая.

  • Пограничная.

  • Семёновская.

  • Батарейная.

  • Западная.

  • Суханова.

  • Уборевича.

  • Пушкинская.

  • Всеволода Сибирцева.

  • Луцкого.

Безопасность на дорогах

На местах будут дежурить сотрудники ГАИ. Водителям необходимо соблюдать их указания и заранее корректировать маршруты.

Особенности мероприятия

  • Военная техника не будет участвовать в Параде Победы в этом году.

  • Шествие «Бессмертного полка» (0+) состоится сразу после прохождения парада войсковых подразделений по традиционному маршруту.

Парковка

Муниципальная парковка по адресу Корабельная набережная, 1 будет временно недоступна в целях обеспечения безопасности при проведении мероприятий.