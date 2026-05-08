Как проехать по центру Владивостока 9 мая? ГАИ опубликовала схему ограничений

Корабельная Набережная: от дома № 73 по улице Светланская.

Светланский переулок: от пересечения с улицей Корабельная Набережная до пересечения с улицей Светланская.

Улица Алеутская: от пересечения с улицей Семеновская до пересечения с улицей 1-я Морская.

Улица Светланская: от дома № 73 до пересечения с улицей Алеутская.

Улица Уборевича: от пересечения с улицей Береговая до пересечения с улицей Семеновская.

Океанский проспект: от пересечения с улицей Светланская до пересечения с улицей Семеновская.

Улица Лазо: от пересечения с улицей Суханова до пересечения с улицей Светланская.

Улица Батарейная: от пересечения с улицей Западная до дома № 2.

Улица Верхнепортовая: от дома № 20 до дома № 30.

Улица 1-я Морская: от пересечения с улицей Алеутская до пересечения с улицей Посьетская.

Улица Петра Великого: от пересечения с Почтового переулка до пересечения с улицей Светланская.