Красноярцам сказали, что нельзя приносить на парад в День Победы 9 Мая

Жителям и гостям краевой столицы рассказали, какие вещи нельзя приносить на торжественное шествие в День Победы 9 Мая, а также на другие праздничные мероприятия.
Так, по информации администрации города, запрещено брать с собой беспилотники и воздушные змеи; флаги и баннеры размером свыше 2×1,5 м; древки для флагов или плакатов любого типа; средства защиты тела: бронежилеты, корсеты; наркотические, психотропные, токсические вещества; любые сыпучие вещества; аэрозольные баллончики; продукты питания и алкоголь; все жидкости в любых объёмах; опасные вещества и предметы, запрещённые на территории РФ.
Полный список запрещённых к проносу вещей приводим здесь.