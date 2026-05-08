Производство продуктов питания выросло в Нижегородской области на 2,5%

102,5% составил индекс физического объема производства продуктов питания в Нижегородской области за первый квартал 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Объем производства напитков, в свою очередь, вырос на 9,4%.

Наибольший рост среди всех категоря — у сливочного масла. Его производство увеличилось на 60% и составило 2,9 тыс. тонн. Производство сыров выросло на 24%, мяса и субпродуктов домашней птицы — на 13%.

Предприятия произвели и отгрузили продукции на 57,5 млрд рублей. 48,5 млрд рублей пришлись на пищевые продукты, а еще 9 млрд рублей — на напитки.