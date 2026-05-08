Массовое цветение китайской глицинии началось в Ялте

Глава Ялты сообщила о начале цветения глицинии.

Источник: Аргументы и факты

В Ялте началась массовое цветение китайской глицинии. Об этом в соцсетях сообщила глава города Янина Павленко.

Фиолетово-лиловые водопады уже струятся по фасадам ялтинских домов, фонарям и перголам. Следом расцветут и другие сорта — розовые и белые.

Посмотреть на цветение глицинии можно в Симеизском парке, Городском саду, сквере Калинина, на улицах Боткинской, Чехова, Партизанской, на въезде в Ялту, в Ливадийском дворце. Также она массово растет в многочисленных старых двориках, а молодые растения высажены на общественной территории на Сеченова.