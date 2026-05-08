Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Проявил себя в Лиге чемпионов»: футболист из Европы высказался о Темирлане Анарбекове

Косоварский футболист Ильяс Зульфиу высказался о вратаре ФК «Кайрат» Темирлане Анарбекове, с которым они в прошлом выступали за «Женис», сообщает ASnewskz.

Источник: Nur.kz

Зульфиу высоко оценил профессионализм своего экс-сокомандника Темирлана Анарбекова:

«У него отличные качества. Искренне надеюсь увидеть его как можно выше, на самом топ-уровне. Темирлан — очень трудолюбивый парень, у которого высокий потенциал. Он уже проявил себя в матчах Лиги чемпионов, поэтому желаю ему только удачи», — заявил Зульфиу.

По данным издания, ранее стало известно об интересе к Анарбекову португальских «Бенфики» и «Спортинга». По информации СМИ, лиссабонские гранды якобы готовы предложить за вратаря 2,5 млн евро.

К слову, в прошлом Темирлан Анарбеков высказывался о возможном уходе из клуба и своем будущем в спорте.