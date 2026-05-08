«Проявил себя в Лиге чемпионов»: футболист из Европы высказался о Темирлане Анарбекове

Зульфиу высоко оценил профессионализм своего экс-сокомандника Темирлана Анарбекова:
«У него отличные качества. Искренне надеюсь увидеть его как можно выше, на самом топ-уровне. Темирлан — очень трудолюбивый парень, у которого высокий потенциал. Он уже проявил себя в матчах Лиги чемпионов, поэтому желаю ему только удачи», — заявил Зульфиу.
По данным издания, ранее стало известно об интересе к Анарбекову португальских «Бенфики» и «Спортинга». По информации СМИ, лиссабонские гранды якобы готовы предложить за вратаря 2,5 млн евро.
К слову, в прошлом Темирлан Анарбеков высказывался о возможном уходе из клуба и своем будущем в спорте.