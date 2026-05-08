Военные Новосибирска провели парад у подъезда для 100-летнего ветерана

8 мая 2026 года в микрорайоне Пашино военные, юнармейцы и оркестр прошли строевым шагом у домов ветеранов.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 8 мая в микрорайоне Пашино прошла акция в преддверии Дня Победы. Военнослужащие, сотрудники военной контрразведки, ветераны и юнармейцы устроили мини-парады прямо у подъездов домов, где живут ветераны и блокадники.

«Участники акции проходили строевым шагом под аккомпанемент оркестра, после чего вручали цветы, подарки и открытки, выражая благодарность за жизненный подвиг», — сообщили организаторы.

Среди тех, кого поздравили, — 100-летний Геннадий Федотов (служил на Балтийском флоте), блокадницы Татьяна Клевакина и Людмила Рюмянцева (эвакуированы в Сибирь). Акцию организовало командование Новосибирского ракетного соединения. Для юнармейцев участие в таких акциях — возможность лично соприкоснуться с историей. Мероприятие прошло во дворах домов, где проживают ветераны. После поздравлений звучала духовная музыка и военные марши. Ветераны и блокадники получили индивидуальные поздравления.

Ранее редакция сообщала, что в России приближается один из главных государственных праздников — День Победы, который ежегодно отмечают 9 мая. В 2026 году страна отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.