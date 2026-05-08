Военные Новосибирска провели парад у подъезда для 100-летнего ветерана

В Новосибирске 8 мая в микрорайоне Пашино прошла акция в преддверии Дня Победы. Военнослужащие, сотрудники военной контрразведки, ветераны и юнармейцы устроили мини-парады прямо у подъездов домов, где живут ветераны и блокадники.
«Участники акции проходили строевым шагом под аккомпанемент оркестра, после чего вручали цветы, подарки и открытки, выражая благодарность за жизненный подвиг», — сообщили организаторы.
Среди тех, кого поздравили, — 100-летний Геннадий Федотов (служил на Балтийском флоте), блокадницы Татьяна Клевакина и Людмила Рюмянцева (эвакуированы в Сибирь). Акцию организовало командование Новосибирского ракетного соединения. Для юнармейцев участие в таких акциях — возможность лично соприкоснуться с историей. Мероприятие прошло во дворах домов, где проживают ветераны. После поздравлений звучала духовная музыка и военные марши. Ветераны и блокадники получили индивидуальные поздравления.
