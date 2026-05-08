Из Алматы в Пусан без пересадок: Казахстан и Южная Корея запустили прямой рейс

Новый маршрут связал крупнейший город Казахстана с одним из главных портов и технологических центров Южной Кореи
Новый авиамаршрут между Алматы и Пусаном стал важным шагом в расширении транспортных связей Казахстана с Азией. Полеты осуществляет южнокорейская авиакомпания Eastar Jet, рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.
Расписание рейсов:
Вылет из Алматы: 23:40.
Прибытие в Пусан: 09:35 следующего дня (по местному времени).
Продолжительность полета: около шести часов.
Руководитель филиала Eastar Jet в аэропорту Кимхэ Пэк Сын Ён отметил, что загрузка первого рейса составила около 99%.
До появления прямого авиасообщения из Алматы в Пусан можно было добраться только через Сеул с пересадкой на самолет или скоростной поезд KTX. Новый маршрут значительно упростит поездки для туристов и бизнеса.
Власти Алматы сообщили, что в 2025 году город посетили более 23 тысяч туристов из Южной Кореи. Прямые рейсы помогут увеличить туристический поток и укрепить деловые связи.
Пусан является крупнейшим логистическим узлом Южной Кореи, играя важную роль в международной торговле, судоходстве и технологической индустрии.
Чем знаменит Пусан
Пусан — один из самых необычных городов Южной Кореи, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами и рыбацкими кварталами.
Главные достопримечательности:
Храм Хэдон Ёнгунса — буддийский храм на скалах у моря, редкий пример храма на побережье.
Культурная деревня Камчхон — «корейский Санторини» с разноцветными домами, арт-объектами и узкими улочками.
Haeundae Blueline Park — парк с капсулами Sky Capsule, движущимися вдоль морского побережья.
Songdo Marine Cable Car — морская канатная дорога с прозрачным полом.
Гора Хваннёнсан — панорама ночного города и моста Кванан.
Рынок Чагальчхи — крупнейший рыбный рынок страны с десятками видов морепродуктов.
Запуск прямого рейса между Алматы и Пусаном расширил транспортные связи Казахстана с Азией, открывая новые возможности для путешествий и бизнеса.