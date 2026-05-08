Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Алматы в Пусан без пересадок: Казахстан и Южная Корея запустили прямой рейс

Между Алматы и Пусаном официально запустили прямое авиасообщение. Первый рейс состоялся 1 мая 2026 года, сообщает El.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Источник: EL.kz

Новый маршрут связал крупнейший город Казахстана с одним из главных портов и технологических центров Южной Кореи

Новый авиамаршрут между Алматы и Пусаном стал важным шагом в расширении транспортных связей Казахстана с Азией. Полеты осуществляет южнокорейская авиакомпания Eastar Jet, рейсы выполняются дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Расписание рейсов:

  • Вылет из Алматы: 23:40.

  • Прибытие в Пусан: 09:35 следующего дня (по местному времени).

  • Продолжительность полета: около шести часов.

Руководитель филиала Eastar Jet в аэропорту Кимхэ Пэк Сын Ён отметил, что загрузка первого рейса составила около 99%.

До появления прямого авиасообщения из Алматы в Пусан можно было добраться только через Сеул с пересадкой на самолет или скоростной поезд KTX. Новый маршрут значительно упростит поездки для туристов и бизнеса.

Власти Алматы сообщили, что в 2025 году город посетили более 23 тысяч туристов из Южной Кореи. Прямые рейсы помогут увеличить туристический поток и укрепить деловые связи.

Пусан является крупнейшим логистическим узлом Южной Кореи, играя важную роль в международной торговле, судоходстве и технологической индустрии.

—-

Чем знаменит Пусан

Пусан — один из самых необычных городов Южной Кореи, где современные небоскребы соседствуют с древними храмами и рыбацкими кварталами.

Главные достопримечательности:

  1. Храм Хэдон Ёнгунса — буддийский храм на скалах у моря, редкий пример храма на побережье.

  2. Культурная деревня Камчхон — «корейский Санторини» с разноцветными домами, арт-объектами и узкими улочками.

  3. Haeundae Blueline Park — парк с капсулами Sky Capsule, движущимися вдоль морского побережья.

  4. Songdo Marine Cable Car — морская канатная дорога с прозрачным полом.

  5. Гора Хваннёнсан — панорама ночного города и моста Кванан.

  6. Рынок Чагальчхи — крупнейший рыбный рынок страны с десятками видов морепродуктов.

Запуск прямого рейса между Алматы и Пусаном расширил транспортные связи Казахстана с Азией, открывая новые возможности для путешествий и бизнеса.