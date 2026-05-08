На юге Челябинской области расцвели краснокнижные степные тюльпаны

Цветок из семейства лилейных называют еще тюльпаном дубравным или желтым подснежником. Он распускается в апреле-мае и имеет очень короткий период цветения. Тюльпан назвали в честь биолога Федора Биберштейна, который привез образцы растения с Северного Кавказа. Тюльпан в основном растет на юге страны, потому редкие встречи в степях Урала с ним особенно ценны. Цветы занесены в Красную книгу Челябинской области, что подтверждает их редкость и охраняемый статус.