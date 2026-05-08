Евгений Семенов: «Историческая память о ВОВ — одна из величайших ценностей»

Цель таких действий состоит в системном и последовательном обесценивании фактов национальной истории и достижений народа, разрушении национальной идентичности, что в конечном итоге приводит к социальной фрустрации. Достигается этот эффект методами когнитивного воздействия, среди которых и селекция фактов, и рефрейминг, и создание новых нарративов, и использование ЛОМ, и различного рода подмены, а зачастую и откровенная генерация фейков. Наиболее уязвимыми сферами здесь становятся образование, культура и искусство, массмедиа. Эти и другие социальные институты могут становиться интерфейсами, способствующими формированию альтернативной картины мира, модификации национальной исторической памяти и атрофии национального самосознания, от которой только один шаг до национальной катастрофы.