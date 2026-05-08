Евгений Семенов: «Историческая память о ВОВ — одна из величайших ценностей»

«Историческая память о Великой Отечественной войне — это одна из величайших национальных ценностей нашего народа и государства, именно поэтому эта часть национальной истории уже много лет находится в прицеле информационно-психологического оружия разных типов и калибров», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, что необходимо предпринять для того, чтобы сохранить историческую правду.
"Социально-историческая память является одной из важнейших основ национального самосознания. Она кристаллизуется в том, что принято называть менталитетом и национальным характером, играет огромную роль в формировании духовной культуры народа, его ценностей и веры. Диффузия социально-исторической памяти создает угрозы государству и государственности, становится одной из причин утраты суверенитета. Именно поэтому историческая память становится наиболее важным объектом агрессии в современных информационно-психологических операциях и гибридных войнах.
Цель таких действий состоит в системном и последовательном обесценивании фактов национальной истории и достижений народа, разрушении национальной идентичности, что в конечном итоге приводит к социальной фрустрации. Достигается этот эффект методами когнитивного воздействия, среди которых и селекция фактов, и рефрейминг, и создание новых нарративов, и использование ЛОМ, и различного рода подмены, а зачастую и откровенная генерация фейков. Наиболее уязвимыми сферами здесь становятся образование, культура и искусство, массмедиа. Эти и другие социальные институты могут становиться интерфейсами, способствующими формированию альтернативной картины мира, модификации национальной исторической памяти и атрофии национального самосознания, от которой только один шаг до национальной катастрофы.
Историческая память о Великой Отечественной войне — это одна из величайших национальных ценностей нашего народа и государства, именно поэтому эта часть национальной истории уже много лет находится в прицеле информационно-психологического оружия разных типов и калибров.
Например, наши аксиологические враги провели перенос Дня Победы на 8 мая в некоторых странах Европы для того, чтобы способствовать отчуждению России от общего процесса победы над нацизмом. И подобного рода примеров, к сожалению, огромное количество. Отдавая себе в этом отчет, государство и общество в России должны защищать свои ценности, свои достижения и свою историческую память. Для этого необходимо действовать консолидировано, последовательно, опираясь на рациональные решения, основанные на глубоком и системном научном анализе, используя в собственных целях все самые современные средства и технологии социальных коммуникаций".