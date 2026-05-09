В Красноярске у Мемориала Победы почтили память героев ВОВ

Жители края возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

Сегодня, 9 мая, сотни красноярцев собрались на площади перед Мемориалом Победы. Здесь состоялся торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны войны и труженики тыла. Вместе с ними в одном строю память павших почтили участники СВО, представители молодежных движений и ветеранских организаций. В церемонии приняли участие губернатор края Михаил Котюков, мэр города Сергей Верещагин, представители законодательной власти.

Глава региона напомнил о масштабном вкладе красноярцев в общую Победу. За годы войны на фронт ушли более 450 тысяч жителей края, каждый третий из которых не вернулся домой.

«Люди разных национальностей вместе защищали Родину, плечом к плечу громили врага и дошли до Рейхстага, став несокрушимой силой. Низкий поклон ветеранам и труженикам тыла. Сегодня дело дедов и прадедов в борьбе с фашизмом продолжают наши герои на СВО», — отметил Михаил Котюков.

После официальной части и минуты молчания участники митинга возложили венки и живые цветы к Вечному огню.