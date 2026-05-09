Русская сила духа особенно проявляется в трудные времена, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Русский характер и сила духа в трудные времена проявляются с особой мощью, заявил президент России Владимир Путин.
«Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли всё, кроме одного — того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для отечества времена», — сказал Путин, выступая на параде Победы 9 мая.
Он отметил, что народ показал, что преданность родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей.
«Мы помним беспримерную офицеров, самотяженность участников народного ополчения, партизан и подпольщиков, гигантские усилия тыла, науки, промышленности, тружеников села. Фронт и тыл были едины», — добавил Путин.
