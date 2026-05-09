Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры, которые прибыли в Москву на празднование Дня Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После парада в честь Дня Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
В Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Также в Москву для участия в праздничных мероприятиях приехали президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.
