Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В Россию по случаю празднования 81-й годовщины Победы прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик. Также в Москву для участия в праздничных мероприятиях приехали президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев.