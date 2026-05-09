Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автодор» временно закроет для проезда развороты на М-4 «Дон» в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» с 14 мая закроют для движения развороты в Красносулинском районе.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» с 14 мая временно закроют для движения два разворота в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом сообщил «Автодор» в официальном канале в мессенджере.

Проезд будет запрещен на разворотах в одном уровне на км 987 и км 989. В качестве альтернативных путей автомобилистам предлагают развязку на км 993 и разворот на одном уровне на км 977.

В «Автодорое» уточнили, что ограничения связаны с реконструкцией участка трассы.

— Приносим извинения за временные неудобства и просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут, — говорится в сообщении компании.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.