Стало известно, какие путешествия россияне выбрали на майские праздники

В этом году граждане РФ отдыхают на майские праздники шесть дней. Однако этот срок разделен на два периода. В результате у россиян получилось два раза по три выходных. В связи с этим граждане на майские праздники выбрали короткие путешествия на 3−5 дней. Об отдыхе россиян рассказал декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов в беседе с ТАСС.
Эксперт уведомил, что большинство граждан выбрали один из двух праздничных периодов для отдыха. В основном жители страны выезжали за пределы своего города на первых длинных выходных, отметил декан.
«Массовая модель поведения туристов смещается в сторону коротких поездок на 3−5 дней», — проинформировал Александр Акрамов.
В этом году и зимние праздники будут не такими длительными, как в прошлом сезоне. В следующий раз россиянам стоит ждать рекордных каникул в 2031 году. Они продлятся с 31 декабря по 11 января 2032 года.