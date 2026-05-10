История из первых уст: 5 книг с воспоминаниями участников боёв за Кёнигсберг

Константин Рокоссовский — ещё один маршал СССР, который начал службу ещё в царской армии. Его судьба складывалась трудно: в 1930-е годы будущий герой был арестован по ложным показаниям, но потом реабилитирован. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в битвах под Москвой, Курском и Сталинградом, а также во взятии Кёнигсберга и Берлина.