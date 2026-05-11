Названы сроки запуска электрички из ДНР в Ростов

В Министерстве транспорта ДНР озвучили ориентировочные даты начала движения беспересадочного электропоезда в сторону Ростовской области. По информации главы ведомства Александра Бондаренко, подготовительные работы находятся на завершающем этапе, и запуск маршрута ожидается до конца текущего года.