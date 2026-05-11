Названы сроки запуска электрички из ДНР в Ростов

Запуск маршрута ожидается до конца текущего года.

В Министерстве транспорта ДНР озвучили ориентировочные даты начала движения беспересадочного электропоезда в сторону Ростовской области. По информации главы ведомства Александра Бондаренко, подготовительные работы находятся на завершающем этапе, и запуск маршрута ожидается до конца текущего года.

Как отметил министр в интервью ТАСС, с технической точки зрения инфраструктура полностью готова к началу перевозок. Основной сложностью остаётся лишь вопрос обеспечения безопасного прохождения составов через контрольно-пропускные пункты, включая организацию досмотровых процедур для пассажиров.

На данный момент железнодорожное сообщение предполагает пересадку: электропоезда из ДНР прибывают на станцию Успенская, откуда путешественники продолжают путь в Ростов-на-Дону и Таганрог на другом транспорте. Наладить прямое сообщение призвана помочь Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, входящая в структуру РЖД.