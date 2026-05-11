Без ИИ и гаджетов. Что ждёт гостей фестиваля «Книжный» в Волгограде 16 мая

«Честно сказать, у меня просто волосы дыбом встают, когда я вижу в продаже издания вроде “А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Краткое содержание. Анкеты и профили героев. Сюжетные и любовные линии”, а в отзывах читаю (цитата): “Подача материала захватывающая, сама прочитаю и подарю внукам, может, захотят прочитать оригинал”, — говорит филолог Ирина Мишина. — Скажите, как мы дошли до жизни такой?! Хорошо понимаю, что возмущаться бесполезно, надо бороться и предлагать альтернативу. Книжные фестивали как раз помогают погрузиться в мир литературного слова и понять, что без чтения хорошей книги невозможно стать развитым человеком и добиться успеха в жизни. И никакой ИИ и гаджеты не помогут!».