Когда брать отпуск летом 2026, чтобы получить больше денег и дольше отдыхать

Оплачиваемый ежегодный отпуск рассчитывается в календарных днях. При оформлении отпуска с понедельника по пятницу компенсация выплачивается за пять дней, а при оформлении с понедельника по воскресенье — за семь дней. Если выходные дни попадают в период отпуска, они подлежат оплате, в то время как праздничные дни не оплачиваются. Для того чтобы максимально эффективно использовать отпуск в 2026 году и получить как можно больше дней отдыха и отпускных, рекомендуется планировать его с учетом производственного календаря.