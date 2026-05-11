Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда брать отпуск летом 2026, чтобы получить больше денег и дольше отдыхать

Лето — пора отпусков, и важно правильно выбрать период отдыха, чтобы увеличить количество выходных. Кроме того, от даты отпуска зависит и сумма выплат работодателем. О том, какой месяц летом 2026 года выгоден для отдыха, — в материале URA.RU.

Источник: URA.RU

Когда выгодно брать отпуск летом в 2026 году

Чтобы увеличить сумму отпускных выплат в 2026 году, целесообразно планировать отпуск на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, так как в этом случае стоимость одного рабочего дня снижается, что приводит к увеличению суммы компенсации. Если же приоритетом является продление периода отдыха, рекомендуется выбирать месяцы, в которых много праздничных дней, поскольку это позволит получить больше выходных. Наибольшее число рабочих дней в летний период 2026 года ожидается в июле — 23 рабочих дня.

Как работаем и отдыхаем в июне, июле и августе 2026

  • Июнь: 21 рабочий день (1 предпраздничный), 8 выходных дней, 1 нерабочий праздничный день.
  • Июль: 22 рабочих дня, 8 выходных дней.
  • Август: 21 рабочий день, 10 выходных дней.

Когда лучше взять отпуск летом, чтобы подольше отдохнуть

В июне есть дополнительный выходной день В августе 2026 года 10 выходных дней Июль — самый выгодный для отпуска месяц.

Чтобы увеличить продолжительность отдыха, рекомендуется планировать отпуск так, чтобы он совпадал с праздничными или длинными выходными. В летний период оптимальным для этого месяцем является июнь, поскольку 12 числа отмечается нерабочий праздничный день — День России.

В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу, что обеспечит россиянам трехдневный отдых с 12 по 14 июня. Чтобы продлить время отдыха, можно взять отпуск до или после этого праздника.

Как правильно оформить отпуск

Оплачиваемый ежегодный отпуск рассчитывается в календарных днях. При оформлении отпуска с понедельника по пятницу компенсация выплачивается за пять дней, а при оформлении с понедельника по воскресенье — за семь дней. Если выходные дни попадают в период отпуска, они подлежат оплате, в то время как праздничные дни не оплачиваются. Для того чтобы максимально эффективно использовать отпуск в 2026 году и получить как можно больше дней отдыха и отпускных, рекомендуется планировать его с учетом производственного календаря.

Нормы рабочего времени летом в 2026 году

Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудника — 40 часов в неделю. Например, это пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед, выходные — суббота и воскресенье.

Норма ежедневного рабочего времени по видам рабочей недели выглядит так:

  • при 40‑часовой рабочей неделе — 8 часов;
  • при 36‑часовой рабочей неделе — 7,2 часа;
  • при 24‑часовой рабочей неделе — 4,8 часа.

Таким образом, норма рабочего времени в июне 2026 года составит:

  • при 40-часовой рабочей неделе — 167 часов;
  • при 36-часовой неделе — 150,2 часа;
  • при 24-часовой неделе — 99,8 часа.

Норма рабочего времени в июле 2026 года составит:

  • при 40-часовой рабочей неделе — 184 часа;
  • при 36-часовой рабочей неделе — 165,6 часа;
  • при 24-часовой рабочей неделе — 110,4 часа.

Норма рабочего времени в августе 2026 года составит:

  • при 40-часовой рабочей неделе — 168 часов;
  • при 36-часовой рабочей неделе — 151,2 часа;
  • при 24-часовой рабочей неделе — 100,8 часа.