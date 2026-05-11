84 «земских учителя» хотят работать в Хабаровском крае

Именно столько заявок из 32 регионов России поступило для участия в программе «Земский учитель» в Хабаровском крае. На конкурсный отбор заявились кандидаты из самых разных уголков страны — от Москвы до Камчатского края. «Благодаря программе “Земский учитель” в села и малые города Хабаровского края приезжают инициативные, увлеченные своим делом педагоги. По поручению президента России Владимира Путина программа продлена до 2030 года из-за ее высокой востребованности. В 2026 году региону выделена квота на привлечение 18 “земских учителей”. По-прежнему к программе педагоги всей страны проявляют высокий интерес, благодарю учителей, которые уже подали заявки и выбрали для переезда наш регион», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин. Заявки поданы на вакансии учителей из 9 территорий Хабаровского края. Наибольший интерес традиционно вызывают Амурский и Ванинский районы. До 15 мая конкурсная комиссия определит лучших кандидатов для работы в нашем регионе. Напомним, программа «Земский учитель» реализуется в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».