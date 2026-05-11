По факту нападения собаки на инвалида в Красноярске возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин снова занялся проблемой нападения бродячих собак на красноярцев.
Ранее в его приемную во «ВКонтакте» обратился житель Красноярска, являющийся инвалидом, который пожаловался на безнадзорных собак в Октябрьском районе. В марте на остановке на мужчину набросилось агрессивное животное. Получения телесных повреждений удалось избежать. По словам мужчины, обращения в компетентные органы результатов не принесли, а о принятых мерах реагирования ему не сообщили.
В результате в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии по этому факту было возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Алексею Леонидовичу Еремину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также принимаемых мерах по организации отлова безнадзорных животных в городе.
Напомним, в этом году уже случались подобные нападения. Так, в феврале стая бродячих животных набросилась на детей. К проблеме подключились председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и мэр Красноярска Сергей Верещагин. Также жители на личном приеме пожаловались заместителю Генпрокурора России Сергею Зайцеву.