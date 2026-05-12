Ольга Парле — о русском стиле одежды и мировосприятии дизайнера

Расскажите, какими глазами видит мир дизайнер? Вы обращаете внимание на фасоны, цвета, фактуры? Сейчас я вам продемонстрировала, как дизайнер видит этот мир. Я увидела вас на этом прекрасном фоне: над вами шикарная картина, ваш наряд повторяет контуры одного из цветовых пятен данной картины. Всё я это уже увидела — это уже мой мир, моя картинка, которая мне создала настроение и вдохновение на весь день. И так обо всём! Практически любой дизайнер видит красоту там, где её могут не видеть другие. Он считывает гармонию там, где остальные видят простые вещи, цвета и формы. Как создать уникальный образ, который будет говорить именно о тебе? Во-первых, стоит изучить себя, потому что для того, чтобы грамотно сформировать свой гардероб, как ни крути, человек должен о себе всё знать. Он должен знать свой цветотип, то есть те цвета, которые ему комплиментарны. Он должен знать особенности своей фигуры и то, как с ними можно поработать: что-то подчеркнуть, что-то, может быть, скрыть, скорректировать, чтобы показать себя в лучшем свете.