Ольга Парле — о русском стиле одежды и мировосприятии дизайнера

Основатель музея моды и портновского искусства имени Надежды Ламановой Ольга Парле в интервью на телеканале «Волга 24» рассказала о мировосприятии дизайнера и русском стиле одежды в современном обществе.
Расскажите, какими глазами видит мир дизайнер? Вы обращаете внимание на фасоны, цвета, фактуры? Сейчас я вам продемонстрировала, как дизайнер видит этот мир. Я увидела вас на этом прекрасном фоне: над вами шикарная картина, ваш наряд повторяет контуры одного из цветовых пятен данной картины. Всё я это уже увидела — это уже мой мир, моя картинка, которая мне создала настроение и вдохновение на весь день. И так обо всём! Практически любой дизайнер видит красоту там, где её могут не видеть другие. Он считывает гармонию там, где остальные видят простые вещи, цвета и формы. Как создать уникальный образ, который будет говорить именно о тебе? Во-первых, стоит изучить себя, потому что для того, чтобы грамотно сформировать свой гардероб, как ни крути, человек должен о себе всё знать. Он должен знать свой цветотип, то есть те цвета, которые ему комплиментарны. Он должен знать особенности своей фигуры и то, как с ними можно поработать: что-то подчеркнуть, что-то, может быть, скрыть, скорректировать, чтобы показать себя в лучшем свете.
Ну и, конечно, одежда — это всегда отражение внутреннего мира, отражение настроения. Поэтому прислушиваемся к себе и смело транслируем то, что ты хочешь сказать этому миру через одежду. А как вы относитесь к магазинам формата «секонд-хенд»? Я обожаю данный формат. Например, 50 лет назад существовало понятие «портновское искусство». Оно имело под собой экономическую основу, имело заказчиков. Сейчас портновское искусство — элитарная вещь. А мы с вами имеем дело с массмаркетом. И, конечно, там качество пошива — совершенно другое. Поэтому, да, сэконд-хенд — это касается не только одежды. Машинка стиральная, которая была создана 20 лет назад, сейчас стирает лучше, чем новая, которую купили 3 года назад. К сожалению, так и есть! В чём уникальность русского стиля одежды? Русский стиль одежды — это многослойность. Если мы обратимся к древнерусскому костюму или к народному костюму допетровской эпохи, то он содержит включает в себя много слоёв. Это было обусловлено и климатическим уровнем, и определенной философией жизни. Есть определённые колористические решения, которые типичны для России.
Например, в гардеробе русской женщины всегда много красного. Но, это не значит, что на данный стиль будут смотреть в других странах таким же образом. Буквально недавно Вы принимали участие в модной экспедиции по Европе, где как раз искали черты русского стиля. Почему вы их решили искать там и какой был результат? Для меня очень важно сейчас говорить о том, что Россия вообще имеет собственную идентичность, что наша страна имеет мощную историю развития культуры и искусства, которая глобальным образом повлияла на мировое искусство. И эта вера, эта влюблённость, это знание о том, что из себя представляет Россия, даёт огромную, огромное вдохновение и является просто платформой, точкой опоры для огромного количества людей сейчас.
Мы с вами живём в непростое время, и нам нужна сейчас эта опора. Например, эту опору я нашла в искусстве и в культуре, изучая биографии Надежды Петровны Ламановой, Веры Мухиной, Александра Экстера, Варвары Степановой. Я понимала, что всё, что делали эти люди, не могло пропасть в странах Европы.
В Париже было несколько выставок, посвящённых стилю Ар-деко, Полю Поаре. В каждой из этих выставок-выставок я нашла русский след. Он — очень мощный!