Трамвай № 27 изменит маршрут в Нижнем Новгороде с 15 мая

Трамвайный маршрут № 27 временно изменится в Нижнем Новгороде. С 15 мая по 15 июля вагоны будут курсировать по новой схеме. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.
Изменения связаны с реконструкцией участка дороги на улице Маслякова, который проходит от площади Горького до Похвалинского съезда. На ближайшие два месяца трамваи пустят от Московского вокзала до Черного пруда. В маршрут войдут улица Чкалова, Комсомольская площадь, Молитовский мост, улицы Красносельская, Ильинская и Октябрьская.
Напомним, движение трамвайного маршрута № 18, который курсирует по направлению «Микрорайон Лапшиха — Площадь Лядова — Микрорайон Лапшиха», восстановили в Нижнем Новгороде. Перед возвращением вагонов на линию специалисты провели техническую проверку путей и контактной сети.