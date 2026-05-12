Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военные патриоты Сочи зажгли более 11 тысяч свечей на акции «Огонь памяти»

Воспитанники казачьих военно-патриотических клубов «Молот» и «Святогорец» города Сочи приняли участие в мемориальной молодежной акции «Огонь памяти».

Источник: НИА-Кубань

Она посвящалась подвигам моряков Черноморского Военно-Морского Флота, павших в боях за Родину во время Великой Отечественной войны. Мемориальная акция проводилась на причалах Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг Спорт» и в морской акватории Сочи.

Представители военно-патриотических объединений, студенты вузов и колледжей приморского города зажгли более 11-ти тысяч свечей и выложили из них огненную картину в виде Ордена Великой Отечественной войны I степени.

Памятный венок юные патриоты передали морякам пограничных частей, дислоцированных на Черноморском побережье Кавказа. Вместе с букетами красных гвоздик венок был возложен на волны Черного моря. В качестве почетных гостей в акции «Огонь памяти» принимали участие заместитель главы города Сочи Елена Канюк и участник боев за освобождение Донбасса и Новороссии, Герой Российской Федерации Артем Чумаров.