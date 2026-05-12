Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске злостный алиментщик сбежал от судебных приставов в окно

Житель Красноярска задолжал своему ребенку 250 тысяч рублей алиментов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске злостный алиментщик сбежал от судебных приставов через окно. Правда, попытка успехом не увенчалась. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина задолжал своему ребенку крупную сумму — более 250 тысяч рублей.

Нерадивый отец игнорировал повестки и не являлся на прием в отдел судебных приставов. Пристав-исполнитель вынес постановление о принудительном приводе должника. Его доставили в отдел, однако когда начали составлять административный протокол за неуплату алиментов, он решил скрыться — и выскочил вон.

Беглеца перехватили и вернули в кабинет, где продолжили составлять протокол. А чтобы не убежал снова до того момента, как ему вынесут наказание, мужчину поместили в камеру для административно задержанных.

За свой поступок ему придется отработать в обязательном порядке 50 часов. За уклонение от обязательств по содержанию ребенка ему грозит уголовная ответственность.