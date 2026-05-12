Около 20 образцов асфальтобетона проверила лаборатория ГУАД с начала дорожного сезона 2026 года

Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным и начал действовать в стране в 2025 году. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 12 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения и развитие общественного пассажирского транспорта.