Около 20 образцов асфальтобетона проверила лаборатория ГУАД с начала дорожного сезона 2026 года

С начала старта дорожно-ремонтной кампании специалисты лаборатории Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области провели проверку около 20 образцов материалов, предназначенных для производства асфальтобетонных смесей. Контроль качества осуществляется в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Лабораторные исследования — это многоступенчатая система проверки. Специалисты оценивают как исходные компоненты (песок, щебень, минеральные порошки, полимер-битумные вяжущие), так и готовые асфальтобетонные смеси на соответствие требованиям ГОСТ. После укладки покрытия производятся отборы проб, анализ прочностных характеристик и зернового состава. Такой подход позволяет гарантировать высокое качество ремонта на всех этапах — от поставки материалов до финишного покрытия.
Потребности дорожных подрядчиков Нижегородской области в асфальтобетонных смесях обеспечивают 40 заводов. Их совокупная производственная мощность превышает 4000 тонн в час. К началу сезона предприятия заблаговременно сформировали запасы необходимых материалов: щебня, отсевов дробления, песка, битумного вяжущего. Проведено обновление оборудования и программного обеспечения на асфальтосмесительных установках. В полной готовности к работе находится специализированная техника — асфальтоукладчики, катки, фрезы и самосвалы, прошедшие техническое обслуживание. Укомплектован штат специалистов.
На сегодняшний день в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» заключены государственные контракты на ремонт 125 объектов автодорожной сети. Суммарная протяженность участков, которые планируется привести в нормативное состояние, превышает 600 километров. Общая стоимость заключенных госконтрактов составляет 21 млрд рублей.
«Качество дорог начинается с качества материалов. Лабораторный контроль — это не формальность, а важнейший элемент нашей работы. Мы проверяем каждый этап: от щебня и битума до готового асфальта, уже уложенного на дорогу. Проверки будут проведены на всех 125 объектах», — прокомментировал ход работ и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов.
Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» инициирован президентом России Владимиром Путиным и начал действовать в стране в 2025 году. Его основная цель — обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 12 федеральных проектов, которые включают цели, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации. Они направлены в том числе на развитие дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения и развитие общественного пассажирского транспорта.