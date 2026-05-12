Выдано разрешение на строительство II очереди гостиницы на Гребном канале

В Нижнем Новгороде компания «К2» получила долгожданное одобрение на возведение следующего этапа гостиничного центра «Н2О», расположенного у Гребного канала. Информация об этом обнародована на портале местного Министерства строительства.
Как уже сообщалось, данный комплекс будет возведен недалеко от строения под номером 108. Строительные работы планируется провести в три стадии. Сначала застройщик приступит к строительству корпуса площадью 1,8 тысячи квадратных метров и парковочной зоны. После этого будут построены четыре корпуса, высота которых не превысит пяти этажей. Завершающим этапом станет возведение шестиэтажного здания самой гостиницы.
В общей сложности, многофункциональный гостиничный комплекс «Н2О» будет располагать тремя сотнями номеров, рассчитанных на одновременное проживание 770 человек. Стоит отметить, что в 2024 году в процессе общественных слушаний значительная часть жителей города выразила свое несогласие с реализацией данного проекта, предложив вместо него разбить на этом месте парк. В тот же период была инициирована петиция, направленная против строительства.
Несмотря на возникшее сопротивление, Министерство градостроительства Нижегородской области одобрило внесение корректировок в проект планировки и определение границ участка, предназначенного для строительства гостиниц. Впоследствии стало известно, что завершение проекта намечено на конец первого квартала 2028 года. Общая стоимость строительства оценивается в 5,5 миллиарда рублей.
Напомним, что также планируют построить и научный центр на Гребном канале. Это сделают до конца 2030 года.