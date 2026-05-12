Выдано разрешение на строительство II очереди гостиницы на Гребном канале

Как уже сообщалось, данный комплекс будет возведен недалеко от строения под номером 108. Строительные работы планируется провести в три стадии. Сначала застройщик приступит к строительству корпуса площадью 1,8 тысячи квадратных метров и парковочной зоны. После этого будут построены четыре корпуса, высота которых не превысит пяти этажей. Завершающим этапом станет возведение шестиэтажного здания самой гостиницы.