34 медали завоевали самбисты Хабаровского края на турнире

Амангазы Сикуатов — кандидат в мастера спорта по самбо, проходил службу в Хабаровске и был награждён орденом Мужества посмертно в 2022 году. Турнир его памяти проводится уже четвёртый год. Инициатор соревнований — тренер Ринат Рахматулин, служивший под командованием Сикуатова.