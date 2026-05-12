34 медали завоевали самбисты Хабаровского края на турнире

Всероссийские соревнования по самбо памяти старшего сержанта Амангазы Сикуатова прошли в краевом центре единоборств Хабаровска. Турнир, приуроченный к 81 летию Победы, собрал 180 спортсменов из 25 регионов России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Участники боролись за награды в классическом и боевом самбо среди юношей и девушек 16−18 лет на трёх коврах. Спортсмены Хабаровского края показали высокий уровень подготовки, завоевав 34 медали, включая 9 золотых. Победителям соревнований будет присвоено звание кандидата в мастера спорта.
Амангазы Сикуатов — кандидат в мастера спорта по самбо, проходил службу в Хабаровске и был награждён орденом Мужества посмертно в 2022 году. Турнир его памяти проводится уже четвёртый год. Инициатор соревнований — тренер Ринат Рахматулин, служивший под командованием Сикуатова.
В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего по военно политической работе Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал майор Михаил Романов, министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов, а также Амангазы Кайдаровича Сикуатова — Акниет Альбертовна.
