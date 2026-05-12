Получено разрешение на возведение гостиничного комплекса «Н2О» на Гребном канале

Напомним, что гостиничный комплекс намерены построить в границах улиц Родионова, Казанского съезда, Лысогорской и полуострова Печерские пески. Он включает два гостиничных корпуса высотой два и шесть этажей и четыре здания переменной этажности — от двух до пяти этажей. В гостиницу войдут 300 номеров, рассчитанных на 770 гостей, также предусмотрена парковка на 204 машино-места.