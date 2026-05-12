Получено разрешение на возведение гостиничного комплекса «Н2О» на Гребном канале

Выдано разрешение на возведение второй очереди мультифункционального гостиничного комплекса «Н2О» в Нижнем Новгороде. Соответствующий документ получил застройщик «К2», сообщается на сайте нижегородского минстроя.
Работы будут вестись в три очереди: сначала подрядчик построит корпус площадью в 1,8 тысячи квадратных метров и парковку, затем четыре корпуса высотой до пяти этажей и после — шестиэтажное здание отеля.
Напомним, что гостиничный комплекс намерены построить в границах улиц Родионова, Казанского съезда, Лысогорской и полуострова Печерские пески. Он включает два гостиничных корпуса высотой два и шесть этажей и четыре здания переменной этажности — от двух до пяти этажей. В гостиницу войдут 300 номеров, рассчитанных на 770 гостей, также предусмотрена парковка на 204 машино-места.
