Трамп заявил, что обсудит ситуацию вокруг Ирана с Си Цзиньпином

Трамп намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Ближнем Востоке во время визита в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил в ходе беседы с журналистами в саду Белого дома.

«Полагаю, что у нас будет продолжительный разговор об этом», — подтвердил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп должен прибыть в Пекин с рабочим визитом, который продлится 14 и 15 мая. На полях поездки у президента США должны пройти переговоры с Си Цзиньпином.

При этом Трамп заявил, что готов заключить с Ираном только «хорошую сделку». Ранее глава Белого дома заявил, что одним из условий предполагаемой сделки между Вашингтоном и Тегераном является вывоз иранского ядерного топлива в Штаты. Также США настаивают на приостановке работы подземных объектов Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше