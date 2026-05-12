Трамп заявил, что обсудит ситуацию вокруг Ирана с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подробно обсудить ситуацию вокруг Ирана с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил в ходе беседы с журналистами в саду Белого дома.
«Полагаю, что у нас будет продолжительный разговор об этом», — подтвердил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп должен прибыть в Пекин с рабочим визитом, который продлится 14 и 15 мая. На полях поездки у президента США должны пройти переговоры с Си Цзиньпином.
При этом Трамп заявил, что готов заключить с Ираном только «хорошую сделку». Ранее глава Белого дома заявил, что одним из условий предполагаемой сделки между Вашингтоном и Тегераном является вывоз иранского ядерного топлива в Штаты. Также США настаивают на приостановке работы подземных объектов Ирана.