Трамп сообщил об отсутствии договоренностей с Россией по Донбассу

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 мая, сообщил, что в настоящее время у него нет единого понимания с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Донбасса. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. Трансляция опубликована на YouTube-канале Белого дома.
— Нет, — ответил Трамп на соответствующий вопрос, не приведя дополнительных подробностей.
Трамп заявил во вторник, 12 мая, что конфликт на Украине «очень близок» к своему завершению.
9 мая, во время ответов на вопросы журналистов по итогам Дня Победы, президент России Владимир Путин также заявил, что украинский кризис приближается к завершению. Российский лидер подчеркнул, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта, но он прежде всего является «делом России и Украины».
Трамп во вторник, 12 мая, допустил, что до конца года он посетит Россию. Так он ответил на вопрос журналиста о том, может ли он отправиться в Россию в этом году.
11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение для Дональда Трампа посетить Москву остается в силе, и Владимир Путин всегда будет рад его принять.