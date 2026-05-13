Казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений: утверждены правила

Вовлечение граждан в профилактику правонарушений
Согласно документу, вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного содействия службе экономических расследований. Граждане могут участвовать в профилактике как индивидуально, так и коллективно.
Формы участия граждан
Индивидуальная: Граждане могут участвовать в профилактике финансовых правонарушений, предоставляя информацию о существующих рисках и угрозах, а также участвуя в реализации превентивных мер.
Коллективная: Граждане могут коллективно участвовать в профилактике по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности. Для этого они должны договориться между собой и согласовать свои действия с территориальным органом службы экономических расследований.
Порядок участия
Заявление: Гражданин, желающий участвовать в профилактике, обращается в службу экономических расследований с заявлением. К заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность, и свидетельство о страховании жизни и здоровья (при наличии).
Проверка: Подразделение службы экономических расследований проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам.
Ходатайство: После проверки подразделение обращается в местный исполнительный орган с ходатайством, к которому прилагаются копии представленных документов. Если ходатайство удовлетворено, местный исполнительный орган регистрирует гражданина как общественного помощника и уведомляет об этом службу экономических расследований.
Отказ: В случае отказа в регистрации подразделение службы экономических расследований письменно уведомляет заявителя с указанием причин.
Ограничения
К участию в профилактике не допускаются граждане:
не достигшие совершеннолетия;
в отношении которых проводится досудебное расследование;
состоящие на профилактическом учете;
в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось административное взыскание за умышленное правонарушение;
состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах;
признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.
Учет общественных помощников
После регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.
На коллектив граждан, участвующих в профилактике, заводится одно наблюдательное дело.
Деятельность общественных помощников
Общественные помощники осуществляют свою деятельность путем:
участия в организации правовой пропаганды;
участия в работе консультативно-совещательных органов;
содействия другим субъектам профилактики правонарушений;
предупреждения и пресечения правонарушений.
Правовая подготовка
Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку общественных помощников, разъясняя их права и обязанности.
Удостоверение общественного помощника
После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику выдается удостоверение сроком на три года.
Обобщение результатов
Сведения о деятельности общественных помощников ежеквартально обобщаются подразделением службы экономических расследований в табеле учета результатов работы.
Ответственность
За организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие.
Приказ вступает в силу с 23 мая.