Казахстанцев будут привлекать к профилактике экономических правонарушений: утверждены правила

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 5 мая 2026 года утвердил Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Вовлечение граждан в профилактику правонарушений

Согласно документу, вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного содействия службе экономических расследований. Граждане могут участвовать в профилактике как индивидуально, так и коллективно.

Формы участия граждан

  1. Индивидуальная: Граждане могут участвовать в профилактике финансовых правонарушений, предоставляя информацию о существующих рисках и угрозах, а также участвуя в реализации превентивных мер.

  2. Коллективная: Граждане могут коллективно участвовать в профилактике по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности. Для этого они должны договориться между собой и согласовать свои действия с территориальным органом службы экономических расследований.

Порядок участия

  1. Заявление: Гражданин, желающий участвовать в профилактике, обращается в службу экономических расследований с заявлением. К заявлению прилагаются копия документа, удостоверяющего личность, и свидетельство о страховании жизни и здоровья (при наличии).

  2. Проверка: Подразделение службы экономических расследований проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам.

  3. Ходатайство: После проверки подразделение обращается в местный исполнительный орган с ходатайством, к которому прилагаются копии представленных документов. Если ходатайство удовлетворено, местный исполнительный орган регистрирует гражданина как общественного помощника и уведомляет об этом службу экономических расследований.

  4. Отказ: В случае отказа в регистрации подразделение службы экономических расследований письменно уведомляет заявителя с указанием причин.

Ограничения

К участию в профилактике не допускаются граждане:

  • не достигшие совершеннолетия;

  • в отношении которых проводится досудебное расследование;

  • состоящие на профилактическом учете;

  • в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось административное взыскание за умышленное правонарушение;

  • состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах;

  • признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

Учет общественных помощников

  1. После регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.

  2. На коллектив граждан, участвующих в профилактике, заводится одно наблюдательное дело.

Деятельность общественных помощников

Общественные помощники осуществляют свою деятельность путем:

  • участия в организации правовой пропаганды;

  • участия в работе консультативно-совещательных органов;

  • содействия другим субъектам профилактики правонарушений;

  • предупреждения и пресечения правонарушений.

Правовая подготовка

Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку общественных помощников, разъясняя их права и обязанности.

Удостоверение общественного помощника

После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику выдается удостоверение сроком на три года.

Обобщение результатов

Сведения о деятельности общественных помощников ежеквартально обобщаются подразделением службы экономических расследований в табеле учета результатов работы.

Ответственность

За организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие.

Приказ вступает в силу с 23 мая.