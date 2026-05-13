Следующие через Ростов поезда задерживаются из-за приостановки движения на Крымском мосту

Поезда «Таврия» задерживаются после временной приостановки движения на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс». Движение по мосту было временно перекрыто ночью, однако сейчас проезд осуществляется без ограничений.