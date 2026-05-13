10 рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 13 мая

В нижегородском аэропорту имени Чкалова остаются в силе временные ограничения, касающиеся как приема, так и отправки самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Нижнем Новгороде на данный момент задерживается выполнение 10 регулярных рейсов. Сотрудники авиакомпаний и аэропортовые службы оказывают всю необходимую поддержку пассажирам, чьи рейсы были отложены. В здании аэропорта установлены питьевые фонтанчики, а пассажирам предлагаются напитки и еда.
Пассажиров, которые только собираются отправиться в аэропорт Чкалов, настоятельно просят проверять актуальный статус своих рейсов на интернет-ресурсах авиаперевозчиков и аэропорта. Тех, кто уже прибыл в аэропорт, призывают внимательно следить за информацией, транслируемой через систему оповещения и отображаемой на информационных табло.
Ранее ограничения ввели в нижегородском аэропорту утром 13 мая.