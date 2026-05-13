Движение на улице Новой в Нижнем Новгороде ограничат до 15 июня

Проезд транспорта по улице Новой в Нижнем Новгороде будет частично ограничен до конца суток 15 июня 2026 года. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Перекрытия затронут участок в районе домов № 26 и № 28. Ограничения вводятся в рамках второго этапа ремонтных работ, который предполагает масштабную замену инженерных коммуникаций.
На время ремонта участки от площади Максима Горького и от улицы Короленко до места проведения работ станут двусторонними. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и следовать указаниям временных дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что запрет на парковку введут в Кузнечихе в Нижнем Новгороде.