На проспекте 60-летия Октября в Хабаровске наносят разметку горячим пластиком

В Хабаровске продолжается сезонное обновление дорожной разметки. 13 мая специалисты МБУ «Научно-производственный центр организации дорожного движения» работали на проспекте 60-летия Октября — от переулка Гаражного в сторону улицы Аэродромной. В ход идут современные материалы и спецтехника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Главное новшество этого года — отказ от обычной краски в пользу горячего пластика. Он гораздо прочнее: выдерживает морозы, реагенты и механическую чистку зимой. Наносит разметку мощная машина «Контур 750», которую город закупил на бюджетные средства.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что чёткая разметка напрямую связана с безопасностью горожан:
— Нанесение дорожной разметки — обязательный этап содержания и ремонта наших дорог, — рассказал мэр Хабаровска. — В том числе разметка в обязательном порядке наносится на отремонтированные дороги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году мы преимущественно перешли на использование пластика, потому что он доказал свою эффективность: он долговечен, хорошо заметен и устойчив к износу. Безопасность дорожного движения в Хабаровске должна соответствовать самым высоким стандартам. Я поручил профильным службам максимально эффективно использовать каждый солнечный день для нанесения дорожной разметки.
Если погода не подведет, работы на проспекте 60-летия Октября завершат до конца недели. Следующие в очереди — улицы Большая и Тихоокеанская. В центре города разметку уже почти обновили, теперь дорожные службы переходят к магистралям в других районах Хабаровска.