На проспекте 60-летия Октября в Хабаровске наносят разметку горячим пластиком

— Нанесение дорожной разметки — обязательный этап содержания и ремонта наших дорог, — рассказал мэр Хабаровска. — В том числе разметка в обязательном порядке наносится на отремонтированные дороги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В этом году мы преимущественно перешли на использование пластика, потому что он доказал свою эффективность: он долговечен, хорошо заметен и устойчив к износу. Безопасность дорожного движения в Хабаровске должна соответствовать самым высоким стандартам. Я поручил профильным службам максимально эффективно использовать каждый солнечный день для нанесения дорожной разметки.