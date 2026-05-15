В Чили воспитательница детсада случайно стала опекуном 200 королевских пингвинов

На юге Чили бывшая воспитательница детского сада неожиданно стала хранительницей одной из самых необычных колоний птиц в мире. 72-летняя Сесилия Дуран Гафо спасла королевских пингвинов в бухте региона Огненная Земля, где сегодня обитают почти 200 особей. Об этом пишет The Guardian.
Еще в 1990-х женщина заметила редких птиц на своей земле, однако после визитов псевдоученых, на самом деле увозивших пингвинов за границу, колония исчезла более чем на десять лет.
Когда птицы вернулись в 2010 году, туристы начали воровать яйца и мучить животных ради фотографий. Популяция сократилась с 90 особей до восьми. Тогда Дуран решила действовать, чтобы спасти животных. Она огородила часть фермы, организовала круглосуточное патрулирование и создала частный заповедник.
«Каждый день я приходила сюда с термосом и бутербродом… следила, чтобы люди не беспокоили пингвинов», — вспоминает она.
Сегодня в заповеднике работают биологи и ветеринары, а ученые считают проект уникальным примером частной природоохранной инициативы. «Только благодаря заповеднику пингвины получили безопасное место, где смогли создать колонию», — отметил директор Фонда антарктических исследований доктор Клеменс Пютц.
Главный успех, по словам Дуран, — рост числа птенцов: «В прошлом году выжило 23 птенца — это рекорд», — отметила женщина.
