Кристен Стюарт вернется к образу вампирши. Что известно

Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт вновь вернется к образу вампира — в инди-фильме студии A24 «Плоть богов» (Flesh of the Gods). Вместе с ней в триллере снимается номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 2026 года Вагнер Моура, сообщает Forbes.
Съемки уже стартовали, они проходят на Канарских островах в Испании и в немецком Кельне. Дистрибуцией картины занимается студия A24, известная своими авторскими и независимыми проектами. В режиссерском кресле — Панос Косматос, автор нашумевшего хоррора «Мэнди» с Николасом Кейджем в главной роли.
Действие фильма разворачивается в Лос-Анджелесе 1980-х. Кристен Стюарт и Вагнер Моура играют супружескую пару, жизнь которой меняется после встречи с загадочной женщиной и ее компанией: герои оказываются втянуты в гламурный, сюрреалистичный мир гедонизма, острых ощущений и насилия. В картине также снимутся Эсме Крид-Майлс («Песочный человек»), Роланд Мёллер («Пассажир») и Алба Баптишта («Ночь с психопатом»).
Для Стюарт этот проект — возвращение в жанр, который сделал ее мировой звездой. С 2008 по 2012 год она сыграла Беллу Свон в пяти фильмах «Сумеречной саги» по романам Стефани Майер — вместе с Робертом Паттинсоном. Заключительная часть серии, «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2», вышла в 2012 году и принесла ей первое место в списке самых высокооплачиваемых актрис мира по версии Forbes.
После завершения «Сумеречной саги» актриса намеренно уходила от жанровых проектов и пробовала себя в самых разных амплуа — от роли в драме «Все еще Элис» с Джулианной Мур до криминальной комедии «Ультраамериканцы» и боевика «Ангелы Чарли». В 2022 году она получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за биографическую драму «Спенсер», где сыграла принцессу Диану.
Пока Flesh of the Gods находится на стадии производства, Стюарт готовится к еще одной громкой премьере. В ближайшее воскресенье на Каннском кинофестивале состоится мировая премьера комедийной драмы «Полный Фил». По сюжету, промышленный магнат Филип Дум (Вуди Харрельсон) отправляется в роскошную поездку в Париж, надеясь наладить отношения со взрослой дочерью (Кристен Стюарт).
Роль первой американки-астронавта
Ранее стало известно, что Кристен Стюарт сыграет первую американку-астронавта Салли Райд в мини-сериале «Челленджер». Впервые о планах об этом проекте стало известно в июне 2024 года. Он вдохновлен книгой Мередит Э. Бэгби «Новички». Шоураннер и исполнительный продюсер — Мэгги Кон («Лестница», «Американская история преступлений»).
В проекте будет представлена история о крушении космического шаттла «Челленджер» и расследовании этой трагедии, результаты которой представлены в 1986 году Комиссией Роджерса. Райд была одной из тех, кто изучал детали катастрофы. В сериале фокус будет сделан на ней и ее личном пути, вплоть до того, как она стала первой американкой, побывавшей в космосе.