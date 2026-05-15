Кристен Стюарт вернется к образу вампирши. Что известно

В проекте будет представлена история о крушении космического шаттла «Челленджер» и расследовании этой трагедии, результаты которой представлены в 1986 году Комиссией Роджерса. Райд была одной из тех, кто изучал детали катастрофы. В сериале фокус будет сделан на ней и ее личном пути, вплоть до того, как она стала первой американкой, побывавшей в космосе.