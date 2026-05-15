В колледже поселка Коммунар Тюменской области провели профориентацию

Профориентационное мероприятие состоялось в Агротехнологическом колледже в поселке Коммунар Тюменской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
Ведущий консультант кадрового центра по Исетскому муниципальному округу Марина Нусс провела для студентов профориентационное тестирование. Это инструмент, который помогает сопоставить личностные качества, интересы и способности участников с требованиями различных профессий. Также она подробно рассказала о возможностях профессионального обучения и программах переподготовки.
Кроме того, был организован мастер-класс от ведущего консультанта Оксаны Меньшиковой. Она детально разобрала с ребятами, как составить первое резюме. Особое внимание было уделено практическим возможностям. Студенты узнали, как подать заявление на временное трудоустройство в возрасте от 14 до 18 лет через портал «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.