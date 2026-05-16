Названа цена самой дешевой микроквартиры в Москве площадью 2,5 квадратных метра

Стоимость самой дешевой микроквартиры в столице, доступной для покупки на вторичном рынке, оценили в 1,25 миллиона рублей. Информацию о таком объекте, ссылаясь на экспертов рынка недвижимости, сообщило в пятницу, 15 мая, агентство ТАСС.
За эту сумму предлагается квартира-студия без окна площадью 2,5 квадратных метра на первом этаже в доме 2002 года постройки. Специалисты рассказали, что лот с черновым ремонтом расположен в районе Люблино.
Продавцы в объявлении обещают зарегистрировать нового владельца недвижимости в Москве сразу после совершения сделки.
На рынке новостроек метраж самой компактной квартиры составляет 13,5 квадратных метра. Жилье без отделки, оно находится в Коммунарке, выставлено на продажу за 6,2 миллиона рублей, уточняется в статье.
