Калининградские спортсмены завоевали четыре медали домашнего первенства России по боксу

Владимира Орлова признали самым техничным участником турнира.

В Калининграде завершилось первенство России по боксу среди юниоров 17−18 лет. Участие в нем приняли 300 спортсменов, до решающих поединков добрались 26 человек. В числе золотых медалистов были калининградские спортсмены, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Владимира Орлова, защищавшего честь сразу двух областей — Московской и Калининградской, признали самым техничным участником турнира. Он боксировал в весовой категории до 51 кг.

Кирилл Шинкарь стал победителем первенства в весовой категории до 75 кг, выиграв у Ярослава Миляева из Ижевска. Ещё одну золотую медаль завоевал Прохор Старцев (весовая категория до 80 кг), одержав победу над Кириллом Коршаковым из Санкт-Петербурга.

Бронзовую медаль в копилку сборной области принёс Матвей Шестаков (весовая категория до 57 кг). Он был близок к выходу в финал, но уступил будущему победителю — Умару Ибахиеву из Москвы.

