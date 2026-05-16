X Российско-Китайские молодёжные игры стартуют в Калининграде: главной площадкой станет «Автотор-Арена»

Уже менее чем через 10 дней Калининград примет юбилейные X Российско-Китайские молодёжные летние игры. Главной площадкой станет «Автотор-Арена», где состоятся соревнования по синхронному плаванию, художественной гимнастике, скалолазанию, спортивной борьбе и показательные выступления по самбо. Ожидается участие около 700 спортсменов из России и Китая.
В Москве на ВДНХ в рамках выставки-форума «Спорт. Спорт. Спорт» состоялась официальная презентация Российско-Китайских молодёжных летних игр, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что Россия и Китай активно развивают спортивное и гуманитарное сотрудничество. Помимо спортивной программы, в рамках игр планируются встречи и переговоры по развитию совместных международных проектов и обменов.
«Владимир Путин назвал Российско-Китайские молодёжные игры одним из наиболее масштабных и успешных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества. Это хорошая традиция, которую нужно продолжать», — заявил Дегтярев.
И Калининград вполне готов к тому, чтобы принять соревнования. Одной из главных площадок станет «Автотор-Арена» — суперсовременный дворец спорта, введённый в эксплуатацию в 2020 году при активном патронаже основателя и основного акционера «Автотора» Владимира Щербакова. Автомобилестроительное предприятие вложило более 2,6 миллиарда рублей в строительство и оснащение спортивного комплекса.
На 42 тысячах квадратных метров разместился бассейн олимпийского класса с передвижной платформой и подъёмным дном, сертифицированный футбольный манеж FIFA, универсальные игровые залы, крупнейший в России крытый скалодром, а также полноценная инфраструктура для подготовки спортсменов и проведения международных соревнований.
Остальные виды спорта распределены по другим объектам: дворец спорта «Янтарный» примет волейбол и баскетбол, специализированный зал настольного тенниса в спортшколе № 7 — соревнования по настольному теннису, многофункциональный центр «Созвездие» — бокс, ФОК «Атлант» в Светлом — бадминтон. Для пляжного волейбола на территории возле Дома Советов возведут временный стадион.
И, конечно, Игры — это не только спорт. Москва и Пекин постепенно строят собственную систему международных соревнований, со своими турнирами, федерациями и связями, и Калининград неожиданно оказался важной точкой в этой новой спортивной реальности.
«За 20 лет Игры стали важным этапом международной карьеры для многих молодых спортсменов и подарили миру не одну спортивную “звезду”. Уверен, что в этом году соревнования пройдут на высоком уровне, подарят участникам яркие эмоции, новый соревновательный опыт и станут ещё одним шагом в укреплении спортивного и гуманитарного сотрудничества России и Китая», — заключил министр спорта России.
Ожидается, что игры посетят до 200 тысяч туристов.