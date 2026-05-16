X Российско-Китайские молодёжные игры стартуют в Калининграде: главной площадкой станет «Автотор-Арена»

В Москве на ВДНХ в рамках выставки-форума «Спорт. Спорт. Спорт» состоялась официальная презентация Российско-Китайских молодёжных летних игр, которые пройдут в Калининграде с 24 по 31 мая. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв заявил, что Россия и Китай активно развивают спортивное и гуманитарное сотрудничество. Помимо спортивной программы, в рамках игр планируются встречи и переговоры по развитию совместных международных проектов и обменов.