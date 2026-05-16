Огромный потенциал: Крым может вновь стать бальнеологическим курортом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Источники с минеральной водой были популярны в Крыму и за его пределами в советское время. Сейчас возрождение статуса бальнеологического курорта полуострова возможно и достаточно перспективно, это может стать дополнительным фактором привлечения туристов в Крым на круглогодичной основе. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

Источник: РИА "Новости"

«В период СССР — это направление в Крыму активно развивалось. Действительно, питьевые бюветы были и в Евпатории, не только при санаториях, но и городские бюветы, плюс бюветы в Саках, в Феодосии — со знаменитой водой Феодосийский Нарзан. Она очень похожа по своему составу на Кисловодский Нарзан. Также залежи минеральных вод есть и на территории Джанкойского района и на территории не только города Саки, но и Сакского района, и даже в Судаке. Поэтому нам сам Бог велел это направление возрождать», — отметил он.

Статус питьевого курорта, пояснил гость студии, Крым утратил во время нахождения в составе Украины.

«По разным причинам. Частично, в связи с тем, что в 90-е годы снижался поток гостей в крымские санатории, частично из-за того, что нужны были средства для поддержания бюветов. К сожалению, до сих пор мы на тот уровень, который был при Советском Союзе, не вышли, потому что два городских бювета с гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой водой и с хлоридно-натриевой водой в Евпатории закрыты, затампонирована скважина возле озера Мойнаки. Не работают несколько скважин на территории города-курорта Феодосия. То есть работы очень много», — подчеркнул он.

Открытие нового питьевого бювета в городе Саки, которое состоялось накануне, эксперт считает началом движения по долгому пути возвращения Крыму статусу бальнеологического курорта.

«Мы сейчас говорим о том, чтобы использовать этот фактор для привлечения дополнительного туристического потока. Этот путь непростой, потому что, если говорить честно, Крым не ассоциируется с питьевым курортом. Когда мы говорим, куда поехать “на воды”, в голове всплывает Каминводы (Кавказские Минеральные Воды — ред.): Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск. У Крыма сейчас ассоциация с морским курортом», — пояснил Владислав Буря.

По мнению гостя эфира, для развития этой перспективной отрасли необходима заинтересованность государства и инвесторов, так как очень большие затраты нужны на то, чтобы провести доразведку месторождений, расчистку затампонированных скважин, провести повторный анализ химического состава воды.

«Когда заработают новые бюветы в разных курортных городах, можно будет проводить масштабную информационную кампанию на всероссийском уровне и говорить — дорогие гости, приезжайте к нам, у нас есть уникальные питьевые источники, которые позволяют лечить желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, заболевания печени и почек. Но, повторюсь, это достаточно долгий и непростой путь, и по нему нужно идти уже сейчас», — резюмировал он.

