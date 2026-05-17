Командир Парфени захватил опорник ВСУ со словами «ни шагу назад»

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что освобождение Боровой в Харьковской области создаёт предпосылки для дальнейшего наступления на город Изюм. По словам репортёра, Боровая была важнейшим логистическим узлом для Вооружённых сил Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским войскам обезопасить южные подступы к Купянску и создать условия для движения на Изюм.