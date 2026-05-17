В Музее энергетики Оренбуржья провели профориентационную экскурсию

Профориентационная экскурсия для школьников прошла в Музее энергетики Оренбургской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте молодежной политики региона.
Ребята получили уникальную возможность изучить историю электрификации страны сквозь призму развития конкретного региона. Им рассказали об этапах становления энергетического комплекса России и технологической модернизации отрасли. Затем школьники познакомились с современными специальностями в энергетике.
«Такие мероприятия позволяют сократить дистанцию между школьным обучением и реальным сектором экономики, помогая молодежи сделать осознанный выбор будущей профессии», — отметили в департаменте молодежной политики Оренбургской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.