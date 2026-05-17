В станице Суворовской на Ставрополье капитально отремонтируют школу

Завершить работы планируется к началу учебного года.

Среднюю школу № 20 на 500 человек в станице Суворовской Предгорного округа Ставропольского края капитально отремонтируют, сообщили в региональном правительстве. Работы проходят в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети».

На объекте полностью завершили демонтажные работы, заменили стропильную систему и перекрытия. Идет устройство кровельного покрытия, оштукатуривание стен и монтаж новой электропроводки. Запланировано полное обновление здания: от фундамента до кровли, включая укрепление конструкций, замену инженерных сетей, создание эстетичных фасадов и внутреннюю отделку.

«Завершить работы планируем к началу учебного года. Это уже вторая школа в станице, которую мы капитально ремонтируем при господдержке», — отметил глава округа Николай Бондаренко.

Напомним, что в прошлом году в регионе обновили школу № 21 в поселке Горном и школу № 2 в станице Суворовской. В этом году параллельно ремонтируют начальную школу № 37 села Юца. Всего на Ставрополье в 2026 году планируется модернизировать 38 школ.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.